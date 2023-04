Balade musicale au sein de notre exposition temporaire Musée des dentelles et broderies de Caudry, 13 mai 2023, Caudry.

Balade musicale au sein de notre exposition temporaire Samedi 13 mai, 19h30, 20h30, 21h30 Musée des dentelles et broderies de Caudry Entrée gratuite – réservation obligatoire

Dans le cadre de La Nuit des Musées, nous vous invitons à une balade nocturne lumineuse et musicale dans l’exposition temporaire Chevaucher la lumière par Fred Sathal.

Votre exploration sera ponctuée de surprises qui vous plongeront dans l’univers de Fred Sathal.

Musée des dentelles et broderies de Caudry Place des Mantilles, 59540 Caudry Caudry 59540 Nord Hauts-de-France 03.27.76.29.77 https://musee-dentelle.caudry.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0327762977 »}, {« type »: « email », « value »: « publics@musee-dentelle.caudry.fr »}] Caudry est aujourd’hui pôle mondial pour la dentelle destinée à la Haute Couture et au prêt à porter de luxe. Le musée, situé dans un ancien atelier de dentelle (1898) valorise ce patrimoine vivant tout en évoquant les autres arts textiles du Caudrésis : tissage, tulle, guipure et broderie qui font partie de la tradition textile du territoire. Il vous propose tout au long de l’année une programmation variée d’expositions et d’événements autour de la mode et de la création contemporaine. Le musée, laboratoire créatif, organise régulièrement des partenariats entre dentelliers et jeunes créateurs dans une démarche de soutien et d’innovation. Parking devant – ascenseur et rampe d’accès

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

