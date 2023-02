Démonstration de gravure sur verre Musée des dentelles et broderies de Caudry Caudry Catégories d’Évènement: Caudry

Nord

Démonstration de gravure sur verre Musée des dentelles et broderies de Caudry, 31 mars 2023, Caudry. Démonstration de gravure sur verre 31 mars – 2 avril Musée des dentelles et broderies de Caudry Chantal Eustache, graveur sur verre, fera des démonstrations de gravure sur verre en s’inspirant de motifs de dentelle. Elle présentera ainsi aux visiteurs son savoir-faire et répondra aux questions. handicap moteur mi Musée des dentelles et broderies de Caudry Place des Mantilles Caudry Caudry 59540 Nord Hauts-de-France Rencontre avec Chantal Eustache, graveur sur verre Venez à la découverte du savoir-faire de Chantal Eustache, graveur sur verre. Elle vous dévoilera les gestes du savoir-faire et les différentes techniques qu’elle utilise. Elle personnalisera différents supports en s’inspirant de motifs de dentelle Leavers et répondra à toutes vos questions. La démonstration est ouverte à tous, petits et grands. Le vendredi 31 Mars de 14h30 à 17h

Le samedi 1 Avril et le dimanche 2 Avril de 14h30 à 18h

Entrée gratuite

2023-03-31T14:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Musée des dentelles et broderies de Caudry

