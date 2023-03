Ventes exceptionnelles de dentelles et broderies Musée des dentelles et broderies de Caudry Caudry Catégories d’Évènement: Caudry

Nord

Ventes exceptionnelles de dentelles et broderies Musée des dentelles et broderies de Caudry, 31 mars 2023, Caudry. Ventes exceptionnelles de dentelles et broderies 31 mars – 2 avril Musée des dentelles et broderies de Caudry Le Musée des Dentelles et Broderies de Caudry organise une vente exceptionnelle de dentelles et broderies.

Vous y découvrirez des coupes de dentelles Leavers issues de la collection printemps-été 2023, la finesse des dentelles chantilly ou le raffinement des dentelles rebrodées ; des broderies haut de gamme, guipures, tulles brodés, de somptueuses étoffes à prix raisonnables pour celles qui désirent se faire confectionner un vêtement unique ou une robe de mariée de rêve…

A cette occasion, vous bénéficierez d’une remise de 8 € pour 40 €, 10 € pour 50 € et 20 € pour 100 € (remises déjà déduites sur chaque coupon). Musée des dentelles et broderies de Caudry Place des Mantilles Caudry Caudry 59540 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0327762977 »}, {« type »: « email », « value »: « publics@musee-dentelle.caudry.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T17:00:00+02:00

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 vente dentelle Musée des dentelles et broderies de Caudry

