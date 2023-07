Feria de Nîmes : 30 ans d’affiches originales au musée des cultures taurines Musée des cultures taurines Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes.

Feria de Nîmes : 30 ans d’affiches originales au musée des cultures taurines 16 et 17 septembre Musée des cultures taurines Gratuit. Entrée libre.

Pour célébrer les 30 ans de Carré d’art, le musée des cultures taurines met en avant les œuvres originales utilisées pour créer les affiches de la Feria de Nîmes. Depuis 1984, la Ville de Nîmes confie la réalisation de l’affiche de cet événement emblématique à un artiste contemporain de renommée, marquant ainsi une étape importante de la vie de la cité.

Musée des cultures taurines 6 rue Alexandre Ducros, 30000 Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie 04 66 76 73 70 http://www.nimes.fr/index.php?id=2453 Inauguré en 2002 à proximité des arènes, le musée des cultures taurines est le premier musée taurin de France. Il constitue une véritable vitrine de la mémoire des traditions locales, notamment la tauromachie et la course camarguaise. Le musée abrite une collection variée d’objets provenant du monde entier (Europe, Asie, Amérique), offrant ainsi une représentation complète du taureau dans toutes ses dimensions. Avec près de 30 000 pièces, il possède un fonds exceptionnel et unique en France, d’une valeur à la fois scientifique, historique, artistique et ethnographique. Ce fonds est le fruit de la fusion de quatre collections : les collections tauromachiques du Musée du Vieux Nîmes, celles d’Henriette et Claude Viallat, celles de l’association des Amis du Musée des Cultures Taurines, et enfin celles provenant du fonds Pierre Dupuy.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©Ville de Nîmes