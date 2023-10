Cet évènement est passé Exposition « A l’affiche ! La Feria sous les traits des artistes contemporains » Musée des Cultures taurines Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes Exposition « A l’affiche ! La Feria sous les traits des artistes contemporains » Musée des Cultures taurines Nîmes, 13 mai 2023, Nîmes. Exposition « A l’affiche ! La Feria sous les traits des artistes contemporains » Samedi 13 mai, 20h00 Musée des Cultures taurines Entrée libre Pour fêter les 30 ans de Carré d’art, le Musée des Cultures Taurines a choisi de présenter les œuvres originales ayant servi à la réalisation des affiches de la Feria de Nîmes. Depuis 1984, la Ville de Nîmes commande à un artiste contemporain de renom l’affiche qui signe cet évènement majeur de la vie de la cité. La présentation de l’ensemble des œuvres originales de ces affiches permet d’évoquer le rapport entre tradition locale, tauromachie et art contemporain et les codes de leur représentation, tant dans ses thèmes que ses évolutions artistiques au cours de ces quarante dernières années. – Visites guidées de l’exposition temporaire

A 21h30 et à 23h durée 30min

– Parcours enfant à partir de 7 ans, dépliant de visite disponible à l’accueil Musée des Cultures taurines 6, rue Alexandre Ducros, Nîmes, Gard, Occitanie Nîmes 30000 Gard Occitanie 04 66 76 73 70 http://www.nimes.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 ©Ville de Nîmes Détails Catégories d’Évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Musée des Cultures taurines Adresse 6, rue Alexandre Ducros, Nîmes, Gard, Occitanie Ville Nîmes Departement Gard Lieu Ville Musée des Cultures taurines Nîmes latitude longitude 43.83383;4.358826

Musée des Cultures taurines Nîmes Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nimes/