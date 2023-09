Rencontre avec Olivier Copin. Musée des Cultures Guyanaises Cayenne, 16 septembre 2023, Cayenne.

– De l’objet de collection à la bande dessinée.

Rencontre avec l’auteur de bandes dessinées Olivier Copin. 10 personnes maximum, sur réservation. Durée : 2 heures, Samedi 16 de 10h00 à 12h00, ouvrage « Histoire de la Guyane » et dimanche 17 de 10h00 à 12h00, ouvrage « Maroni, les gens du fleuve ». Présentation d’un objet des collections du Musée des cultures guyanaises et échange avec Olivier Copin (diaporama et discussion) autour du travail de recherches documentaires, préparation du scénario et des illustrations jusqu’à l’élaboration de l’ouvrage. Rendez-vous au centre de documentation du 78, rue Madame payé.

Musée des Cultures Guyanaises 78 Rue Madame Payé Cayenne, Guyane Française Cayenne 97300 Guyane

