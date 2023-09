Cet évènement est passé Exposition Trésors de Guyane Musée des Cultures Guyanaises Cayenne Catégories d’Évènement: Cayenne

Exposition Trésors de Guyane

Musée des Cultures Guyanaises Cayenne, 16 septembre 2023, Cayenne.

Exposition Trésors de Guyane
16 et 17 septembre
Musée des Cultures Guyanaises

Visite libre

Cette exposition présente une sélection d'objets des collections du musée : pièces uniques, œuvres d'art, objets qui appartiennent résolument au passé, artisanat dont le savoir-faire semble en voie de disparition…

Musée des Cultures Guyanaises
78 Rue Madame Payé
Cayenne, Guyane Française
Cayenne 97300 Guyane
Guyane
0594 31 41 72

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

