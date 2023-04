Exposition » Manman Dilo et son peigne magique » Musée des cultures guyanaises Cayenne Catégorie d’évènement: Cayenne

Exposition » Manman Dilo et son peigne magique » Musée des cultures guyanaises, 13 mai 2023, Cayenne. Exposition » Manman Dilo et son peigne magique » Samedi 13 mai, 18h00 Musée des cultures guyanaises Entrée libre Restitution des travaux réalisés par les élèves des collèges Eugène Nonnon (Cayenne) et Lise Ophion (Matoury) dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ». Musée des cultures guyanaises 54 rue Madame Payé Cayenne 97300 Guyane 0594 28 27 69 http://amazonian-museum-network.org/ https://www.facebook.com/musee.guyanaises;https://www.instagram.com/musee_des_cultures_guyanaises/?hl=fr » 54 rue Madame Payé » A quelques mètres du siège du Musée des cultures guyanaises, dans la même rue, une autre maison traditionnelle créole vous ouvre ses portes. Dédiée aux espaces et mode de vie d’antan en milieu urbain, cette annexe du musée, a été acquise en 2000. Réhabilitée en 2006, c’est un lieu de mémoire et d’Histoire. Les pièces réaménagées à l’identique, le mobilier et les objets de collection, la cuisine et la chambre à bain extérieures, le puits,… tout contribue à plonger le visiteur dans l’ambiance qui pouvait régner à Cayenne entre la fin du XIXe et la première moitié du XXe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

