Histoires d’eaux 13 décembre 2023 – 7 janvier 2024 Musée des cultures du monde

L’association Art Primordial du Monde organise, à partir de décembre 2023 et jusqu’au printemps 2024, une exposition thématique intitulée “Histoires d’eaux”. Cette manifestation vise à sensibiliser aux enjeux environnementaux et à valoriser le patrimoine artistique et symbolique des ressources en eaux, douce et salée, superficielle et souterraine, etc.

Cette exposition aura lieu dans le cadre de plusieurs manifestations scientifiques, académiques et universitaires qui seront organisées dans la ville de Limoges et qui verront la participation d’experts dans le domaine de l’eau et du développement durable.

Musée des cultures du monde Cour du temple Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T14:00:00+01:00 – 2023-12-13T17:00:00+01:00

2024-01-07T14:00:00+01:00 – 2024-01-07T17:00:00+01:00

