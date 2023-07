Démonstration De la montagne au musée Musée des Cristaux Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’Évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Démonstration De la montagne au musée

Musée des Cristaux Chamonix-Mont-Blanc, 16 septembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Démonstration De la montagne au musée
16 et 17 septembre

Du coeur de la montagne jusqu'aux vitrines, découvrez le parcours des cristaux, étape par étape. Un envers du décor proposé par le musée et le Club de minéralogie de Chamonix.

Musée des Cristaux
615 allée du Recteur Payot, 74400 Chamonix-Mont-Blanc
Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes

04 50 54 78 39
http://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr
https://www.facebook.com/MuseeDesCristaux/

Ce musée fait la part belle aux minéraux du Mont-Blanc, connus dans le monde entier, en particulier les quartz fumés et les fluorines roses.

Accessible aux personnes handicapés moteurs, psychiques et auditifs

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

