L’Italie du Nord recèle de nombreuses richesses minéralogiques. Cette exposition, issue d’une collection privée, vous invite à découvrir les joyaux des Alpes italiennes.

Les rodingites sont des roches bien représentées dans les Alpes italiennes qui ont fourni des pièces de très haute qualité. Venez découvrir les grenats, diopsides, vésuvianites et autres épidotes…

L'Italie du Nord recèle de nombreuses richesses minéralogiques. Cette exposition, issue d'une collection privée, vous invite à découvrir les joyaux des Alpes italiennes.

Les rodingites sont des roches bien représentées dans les Alpes italiennes qui ont fourni des pièces de très haute qualité. Venez découvrir les grenats, diopsides, vésuvianites et autres épidotes…

Ces pièces sont accompagnées par des spécimens issus des grands sites classiques des Alpes italiennes : scheelite de Traversella, or de Brusson, magnétite de Brosso…

Musée des Cristaux
615 allée du Recteur Payot, 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Ce musée fait la part belle aux minéraux du Mont-Blanc, connus dans le monde entier, en particulier les quartz fumés et les fluorines roses.

