Visite guidée, Des costumes pour lire le Monde Musée des cordeliers, 13 mai 2023, Saint-Jean-d'Angély. Visite guidée, Des costumes pour lire le Monde Samedi 13 mai, 20h00, 21h30 Musée des cordeliers Entrée libre Visites commentées de l’exposition « Des costumes pour lire le Monde » par Annick Georgeon, Pierre Couprie et Marie-Claire Lemaistre de l’association Parole & Patrimoine. Musée des cordeliers 9 rue Régnaud, Saint-Jean-d’Angély, Charente Maritime, Nouvelle-Aquitaine Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 25 09 72 http://www.angely.net Labellisé Musée de France, le musée, installé dans un édifice du 19è siècle, offre des espaces modernes et accueillants. Il relate d’une part la chronique des expéditions Citroën en Afrique dont témoigne une authentique autochenille, et expose d’autre part un éventail d’œuvres d’art et d’histoire. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00 ©MuséedesCordeliers

