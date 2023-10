Défilé de mode ! Musée des cordeliers Saint-Jean-d’Angély, 13 mai 2023, Saint-Jean-d'Angély.

Défilé de mode ! Samedi 13 mai, 18h00, 19h00 Musée des cordeliers Entrée libre

Accompagnés de l’artiste plasticienne, Carine Picotin, les élèves de la classe ULIS de l’école Joseph Lair et les terminales E.P.C du Lycée Louis Audouin-Dubreuil ont confectionnés des costumes en objets recyclés. Ils ont puisé leurs inspirations à la suite de la visite de l’exposition temporaire « Des costumes pour lire le Monde ».

Ils défileront devant-vous et vous présenteront leurs créations !

Musée des cordeliers 9 rue Régnaud, Saint-Jean-d’Angély, Charente Maritime, Nouvelle-Aquitaine Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 25 09 72 http://www.angely.net Labellisé Musée de France, le musée, installé dans un édifice du 19è siècle, offre des espaces modernes et accueillants. Il relate d’une part la chronique des expéditions Citroën en Afrique dont témoigne une authentique autochenille, et expose d’autre part un éventail d’œuvres d’art et d’histoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:30:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

©MuséedesCordeliers