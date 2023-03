Sur les pas d’André Guillon Musée des Cordeliers Saint-Jean-d'Angély Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saint-Jean-d'Angély

Sur les pas d’André Guillon Musée des Cordeliers, 22 avril 2023, Saint-Jean-d'Angély. Sur les pas d’André Guillon 22 et 23 avril Musée des Cordeliers Gratuit A l’occasion de l’édition 2023 du « Mois de l’architecture et du cadre de vie » proposée par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Charente-Maritime, la Ville de Saint-Jean-d’Angély propose une (re)découverte de l’œuvre architecturale d’André Guillon (1896-1992), l’un des pionniers du style Art déco en Charente-Maritime.

Né à Saint-Denis-du-Pin en 1896, André Guillon exerce à partir de 1923 la profession d’architecte de la Ville de Saint-Jean-d’Angély et de l’Hôpital-hospice, enseigne comme professeur à l’école municipale de dessin tout en menant une activité libérale.

En 1929, il reçoit une médaille de bronze à l’exposition-concours d’habitations à bon marché organisée à Paris par la Société française d’architectes. En 1933, un diplôme de médaille d’argent avec félicitations du jury dans la section architecture régionale lui est attribué lors de l’exposition internationale du bâtiment et des arts décoratifs de Bruxelles. En 1934, il est fait Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques.

Tout au long de sa carrière, il fait preuve d’une grande activité tant publique que privée, que proposent de valoriser trois visites commentées. Musée des Cordeliers 9, rue Régnaud, 17400 Saint-Jean-d’Angely Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « musee@angely.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 0546250972 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T10:00:00+02:00 – 2023-04-22T12:30:00+02:00

2023-04-23T15:30:00+02:00 – 2023-04-23T17:00:00+02:00 Visite commentée André Guillon @Ville de Saint-Jean-d’Angély

Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Saint-Jean-d'Angély Autres Lieu Musée des Cordeliers Adresse 9, rue Régnaud, 17400 Saint-Jean-d'Angely Ville Saint-Jean-d'Angély Departement Charente-Maritime Lieu Ville Musée des Cordeliers Saint-Jean-d'Angély

Musée des Cordeliers Saint-Jean-d'Angély Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-d'angely/

Sur les pas d’André Guillon Musée des Cordeliers 2023-04-22 was last modified: by Sur les pas d’André Guillon Musée des Cordeliers Musée des Cordeliers 22 avril 2023 Musée des cordeliers Saint-Jean-d'Angély Saint-Jean-d'Angély

Saint-Jean-d'Angély Charente-Maritime