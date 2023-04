Nocturne Musée des corbières Sigean Catégories d’Évènement: Aude

Sigean Nocturne Musée des corbières, 13 mai 2023, Sigean. Nocturne Samedi 13 mai, 20h00 Musée des corbières Ouverture du Musée des Corbières pour une nocturne de trois heures.

Pour l’occasion le public pourra profiter des collections (archéologie, ethnologie), d’une exposition permanente (ancienne frontière franco aragonaise « Les Corbières frontière ou passage ») ainsi que d’une exposition temporaire (« Histoire de l’Etang Mages ») conçue et réalisée par l’association des Amis du Patrimoine de Sigean. Musée des corbières Place de la Libération, 11130, Sigean, Aude, Occitanie Sigean 11130 Aude Occitanie 04 68 41 59 89 http://www.sigean.fr Créé en 1984 dans l’ancienne Maison de Martin, le Musée des Corbières présente des collections archéologiques (Age du Fer, période gallo-romaine, haut Moyen Age) sur 2 niveaux. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©Musée des Corbières Détails Catégories d’Évènement: Aude, Sigean Autres Lieu Musée des corbières Adresse Place de la Libération, 11130, Sigean, Aude, Occitanie Ville Sigean Departement Aude Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Musée des corbières Sigean

Musée des corbières Sigean Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sigean/

Nocturne Musée des corbières 2023-05-13 was last modified: by Nocturne Musée des corbières Musée des corbières 13 mai 2023 Musée des Corbières Sigean Sigean

Sigean Aude