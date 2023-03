Les Compagnons du Tour de France des Devoirs Unis Musée des Compagnons Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Les Compagnons du Tour de France des Devoirs Unis Musée des Compagnons, 1 avril 2023, Brive-la-Gaillarde. Les Compagnons du Tour de France des Devoirs Unis 1 et 2 avril Musée des Compagnons C’est en 1883 à Brive, que des Compagnons Remerciés fondent une Société d’Anciens Compagnons de tous les Devoirs Réunis En 1884 un document relate les festivités célébrant leur premier anniversaire, il publie à cette occasion une liste de 31 membres. Cette société adhéra à une première Fédération Compagnonnique du même nom constituée à Lyon en 1874 par deux Caisses de Secours Mutuel fusionnées en 1872, l’une datant de 1842 l’autre de 1864, fortes de vingt-neuf sociétés auxquelles se joindront trente-quatre sociétés de Compagnonnages en activité. Cette Fédération deviendra l’Union Compagnonnique des Compagnons du Tour de France Des Devoirs Réunis lors d’un congrès tenu à Paris en Sept 1889, officialisé par un décret d’Etat en 1896, l’appellation : « Des Devoirs Unis » sera adoptée en Congrès à Toulouse en 1899. Avec la loi et le décret de 1901 la société deviendra une Union d’Associations déclarées. Cette Société est très active, en 1893 elle instaure une Société Protectrice des Apprentis En 1899 ces Compagnons décident de construire un immeuble qu’ils dénomment « l’Hôtel du Travail » pour héberger les Itinérants. Animés d’un engouement sans pareil, dans un grand élan de solidarité et d’abnégation ils vont réaliser ce très beau bâtiment. Les uns sont des mécènes, Célestin Lafeuille en particulier donne le terrain, d’autres apportent tout leur courage et leur savoir-faire, des personnes de la société civile tel le Député de l’époque ainsi que des sympathisants font des dons généreux. Quoi qu’il en soit de nos jours nous sommes admiratifs pour la « Prouesse » qu’ils ont réalisée, témoin de leur foi. Nous ne pouvons que leur être reconnaissants de nous avoir légué « ce Bien » qui est à l’heure actuelle leur Siège Social, « notre Cayenne » au 17 bis Avenue Firmin Marbeau à Brive. L’Union Compagnonnique de Brive a toujours assuré bénévolement et gratuitement des cours du soir à ses sociétaires, et en les ouvrant à tout public ce qui lui a permis d’y coopter des jeunes intéressés. Ces cours du soir existent encore de nos jours, ils sont dispensés avec le même esprit par des bénévoles. Les Compagnons vont décider début 1988 de créer un Centre de Formation Professionnelle Continue à leur siège, puis ils loueront par deux fois des locaux plus grands, en achèteront un autre par la suite qu’ils échangeront début 1994 pour leur site actuel. Présentement le Centre est géré indépendamment des activités du Compagnonnage par un Comité de Pilotage qui en définit la politique, un Directeur est chargé de la faire appliquer. L’Union Compagnonnique de BRIVE, par ce mode de fonctionnement, fait bénéficier un public beaucoup plus large de ses formations, trouve les moyens d’assurer sa pérennité et offre à ceux qui sont motivés et intéressés une passerelle vers le Compagnonnage.

Venez découvrir au cours de ce week-end des ateliers, des métiers, rencontrés ces compagnons qui pourront vous faire découvrir le savoir-faire à travers des animations.

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

Les nouveaux chefs-d'œuvre de l'Union compagnonnique de Brive

