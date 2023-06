Visite d’un musée reconstituant des boutiques et des ateliers du début du XXe siècle Musée des commerces d’autrefois Rochefort, 9 juin 2023 10:43, .

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le musée des commerces d’autrefois !

Ce musée est situé dans le cœur historique de Rochefort, ville bénéficiant du label prestigieux de « Villes et Pays d’art et d’histoire », au patrimoine urbain d’une exceptionnelle richesse historique, architecturale et culturelle.

Il est spécialisé dans l’exposition et la reconstitution d’une vingtaine de boutiques et d’ateliers du début du XXe siècle et qui a la particularité d’offrir aux visiteurs la plus riche collection française d’objets publicitaires.

Musée des commerces d’autrefois 12 rue Lesson, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 83 91 50 http://www.museedescommerces.com Découvrez le charme des petits commerces au début du XXe siècle : le bistrot, le chapelier, l’épicerie, la boucherie et bien d’autres boutiques avec leurs produits et « réclames ». Une impressionnante collection d’objets du quotidien si attachants et pourtant aujourd’hui disparus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Musée des commerces d’autrefois