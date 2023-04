Découvrez l’ambiance d’une boutique de la fin du XIXe siècle Musée des colporteurs, 16 septembre 2023, Soueix-Rogalle.

Venez découvrir, librement ou accompagné par un guide, le musée des colporteurs et l’exposition « de l’ambre à la lumièrere » sur les pionners de l’électricité.

Musée des colporteurs Bourg, 09140 Soueix-Rogalle Soueix-Rogalle 09140 Ariège Occitanie http://soueix-rogalle-patrimoine.over-blog.fr/ Après sept ans d’études, de recherches, d’inventaire, de dossiers, puis deux ans de travaux, la Boutique des Colporteurs a ouvert ses portes aux visiteurs le 01 juillet 2013 : venez découvrir l’ambiance d’une vraie boutique de la fin du XIXe siècle et l’aventure incroyable des colporteurs du Haut Couserans. La Maison Souquet abrite une ancienne boutique à vocation multiple : épicerie, quincaillerie, mercerie, bijouterie et objets de piété, qui servait également de lieu d’approvisionnement pour les colporteurs. Les colporteurs étaient grandement attendus dans les villages : ils apportaient nouvelles du monde et nouveautés, la mode, la modernité… Leur venue était chaque fois un petit événement ! Un patrimoine exceptionnel et un projet de préservation et de valorisation porté par la Commune de Soueix-Rogalle, avec le soutien de l’Association pour le Patrimoine de Soueix-Rogalle.

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

