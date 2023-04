Contes d’ici et d’ailleurs par Maya Bergamote Musée des civilisations Daniel-Pouget Saint-Just-Saint-Rambert Catégories d’Évènement: Loire

Contes d’ici et d’ailleurs par Maya Bergamote Musée des civilisations Daniel-Pouget, 13 mai 2023, Saint-Just-Saint-Rambert. Contes d’ici et d’ailleurs par Maya Bergamote Samedi 13 mai, 16h30 Musée des civilisations Daniel-Pouget En route avec Maya Bergamote ! Munie de sa besace à histoires, elle proposera aux petits comme aux grands, une exploration du musée et du monde de conte en conte , entre lesquels se glissent des devinettes et des sourires ! Musée des civilisations Daniel-Pouget Place Madeleine Rousseau, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert Saint-Just-Saint-Rambert 42170 Saint-Rambert-sur-Loire Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 52 03 11 http://www.stjust-strambert.com Le musée des Civilisations possède une collection africaine remarquable (don Madeleine Rousseau). Situé dans le quartier médiéval de Saint-Rambert, il propose également aux visiteurs des objets provenant d’Asie, d’Océanie, d’Amérique du Nord et trois niveaux de réserves visitables. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

