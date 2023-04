Visite commentée de l’exposition Indonésie révélée Musée des civilisations Daniel-Pouget Saint-Just-Saint-Rambert Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Just-Saint-Rambert

Visite commentée de l’exposition Indonésie révélée Musée des civilisations Daniel-Pouget, 13 mai 2023, Saint-Just-Saint-Rambert. Visite commentée de l’exposition Indonésie révélée Samedi 13 mai, 15h00, 21h00 Musée des civilisations Daniel-Pouget Un week end de gratuité pour découvrir la nouvelle exposition Indonésie révélée.En compagnie de Marie Bastard, commissaire de l’exposition, venez profiter des richesses de l’exposition, comprendre l’architecture traditionnelle, admirer les parures des différentes populations et découvrir des aspects de la spiritualité indonésienne. Musée des civilisations Daniel-Pouget Place Madeleine Rousseau, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert Saint-Just-Saint-Rambert 42170 Saint-Rambert-sur-Loire Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 52 03 11 http://www.stjust-strambert.com Le musée des Civilisations possède une collection africaine remarquable (don Madeleine Rousseau). Situé dans le quartier médiéval de Saint-Rambert, il propose également aux visiteurs des objets provenant d’Asie, d’Océanie, d’Amérique du Nord et trois niveaux de réserves visitables. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T16:00:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©musée des Civilisations Daniel Pouget

