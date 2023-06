Visite guidée du musée des boissons Musée des boissons Sainte-Gemmes-sur-Loire Sainte-Gemmes-sur-Loire Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Sainte-Gemmes-sur-Loire Visite guidée du musée des boissons Musée des boissons Sainte-Gemmes-sur-Loire, 16 septembre 2023, Sainte-Gemmes-sur-Loire. Visite guidée du musée des boissons 16 et 17 septembre Musée des boissons 1 € et gratuit pour les moins de 5 ans Pour les journées du patrimoine, le musée des boissons ouvre de 10h à 18h, le samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023. L’association organise l’accueil des visiteurs en visite guidée continue. Musée des boissons 46 route des Ponts-de-Cé, 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire Sainte-Gemmes-sur-Loire 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 76 28 27 https://www.musee-boissons.com/ https://www.facebook.com/museedesboissons Musée créé en 2004 par le sommelier Marc Massot. Le musée retrace l’histoire de la boissons en France. Il sauvegarde des archives de fabricants. L’association organise des démonstrations, des animations. Place de parking, ligne de bus N°11 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

