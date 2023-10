Cet évènement est passé musée des boissons Musée des boissons Sainte-Gemmes-sur-Loire Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Sainte-Gemmes-sur-Loire musée des boissons Musée des boissons Sainte-Gemmes-sur-Loire, 13 mai 2023, Sainte-Gemmes-sur-Loire. musée des boissons Samedi 13 mai, 17h00 Musée des boissons Gratuit, mais un don à l’association sera apprécié. La Nuit européenne des musées revient chaque année enchanter une nuit de mai.

De 17h à 23h, Visite guidée en continue, et adapté pour l’évènement, du Musée des Boissons, avec son fondateur. Musée des boissons 46 route des ponts-de-cé, 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire Sainte-Gemmes-sur-Loire 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241762827 https://www.musee-boissons.com/ https://www.facebook.com/museedesboissons Créé en 2004, le musée des boissons est unique en son genre. Une riche collection présente l’histoire des boissons, des objets pour leur fabrication, des ustensiles pour leur consommation. Les archives sont conséquentes. L’association conserve la mémoire de nombreuses entreprises Françaises. Toute l’année, de nombreuses animations sont organisées comme des ateliers du goût, cours de dégustation, fabrication de jus de fruits, initiation à la gravure sur verre, et beaucoup d’autres. places de parking véhicules devant le musée, arrêt de bus « ligne 11 » à 50 mètres, parking à vélos Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©musée des boissons Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Sainte-Gemmes-sur-Loire Autres Lieu Musée des boissons Adresse 46 route des ponts-de-cé, 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire Ville Sainte-Gemmes-sur-Loire Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Musée des boissons Sainte-Gemmes-sur-Loire latitude longitude 47.427092;-0.550387

Musée des boissons Sainte-Gemmes-sur-Loire Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-gemmes-sur-loire/