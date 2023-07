Visite libre du musée des bois jolis de FELLERIES musée des bois jolis de Felleries Felleries Catégories d’Évènement: Felleries

Nord Visite libre du musée des bois jolis de FELLERIES musée des bois jolis de Felleries Felleries, 16 septembre 2023, Felleries. Visite libre du musée des bois jolis de FELLERIES 16 et 17 septembre musée des bois jolis de Felleries Visite libre du musée avec mise en route du moulin à 14h 30 – 16h – 17h 30 musée des bois jolis de Felleries 18 Rue de la place 59740 FELLERIES Felleries 59740 Nord Hauts-de-France 0327590346 http://www.felleries.fr https://www.facebook.com/search/top?q=le%20mus%C3%A9e%2C%20le%20moulin%20des%20bois%20jolis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 inconnue Détails Catégories d’Évènement: Felleries, Nord Autres Lieu musée des bois jolis de Felleries Adresse 18 Rue de la place 59740 FELLERIES Ville Felleries Departement Nord Lieu Ville musée des bois jolis de Felleries Felleries

musée des bois jolis de Felleries Felleries Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/felleries/