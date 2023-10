Cet évènement est passé Visite libre du Musée des Blindés Musee des blindés Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Visite libre du Musée des Blindés
Samedi 13 mai, 18h00
Musee des blindés
Entrée libre

Venez découvrir un centre d'histoire contemporaine qui raconte au travers de l'évolution des conflit blindés, l'histoire des conflits du XXème siècle. Visite libre de plus de 200 blindés, transport de troupes, véhicules d'artillerie de 17 pays différents vous sont présentés.

Musee des blindés
1043, route de Fontevraud, 49400 Saumur, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

