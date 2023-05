« A vos crayons ! Prêts ? Planchez ! » Musée des beaux-arts Vannes Catégories d’Évènement: Morbihan

Vannes « A vos crayons ! Prêts ? Planchez ! » Musée des beaux-arts, 13 mai 2023, Vannes. « A vos crayons ! Prêts ? Planchez ! » Samedi 13 mai, 20h00 Musée des beaux-arts Entrée libre « A vos crayons ! Prêts ? Planchez! » Assistez à la présentation des planches de BD face à l’œuvre inspiratrice, Marine de Jules Noël. En présence des membres Hop art de l’Association des Amis de l’Art Contemporain du Musée de Vannes partenaires de l’opération « À vos crayons ! Prêts ? Planchez ! » et de quelques dessinateurs participants.

Présentation durant toute la soirée de 20h à minuit. Musée des beaux-arts La Cohue 15, place Saint-Pierre, Vannes, Morbihan, Bretagne Vannes 56000 Morbihan Bretagne http://www.mairie-vannes.fr Le musée des Beaux-arts de Vannes est installé dans une ancienne halle médiévale du XIIIe siècle baptisée Cohue (foule en breton). Il s’est donné comme mission, depuis de nombreuses années, de sensibiliser les publics à l’art du 20e siècle, et notamment à l’abstraction d’après-guerre. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

