Visite poétique en langue des signes Musée des Beaux-Arts – Tour 41, 13 mai 2023, Belfort.

Visite poétique en langue des signes Samedi 13 mai, 20h00 Musée des Beaux-Arts – Tour 41 Entrée libre soumise à jauge de visite.

« Dites-moi voir » : une classe du collège Vauban de Belfort a « adopté » quelques œuvres du musée d’Art Moderne donation Maurice-Jardot afin de les dire, décrire, raconter au profit d’autres : élèves, visiteurs ayant des difficultés (de vue, de lecture, de déplacement).

Des poésies en alexandrins ont été écrites par une classe de 5e en 2022 et traduites en langue des signes par une classe de 5e de cette année 2023. Un groupe d’élèves volontaires, encadré par Véronique Elachmawi, professeur d’arts plastiques, présente le projet dans le cadre de la Nuit européenne des Musées.

Musée des Beaux-Arts – Tour 41 Rue Georges Pompidou, 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

©Agence ZOO / Arthur Bonifay