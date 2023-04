Atelier maquillages de fête Musée des beaux-arts Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’Évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Atelier maquillages de fête Samedi 13 mai, 18h30 Musée des beaux-arts Thomas Henry, Cherbourg-en-Cotentin. Le musée Thomas Henry décline cette année le thème de la nuit sous toutes ses facettes et l'une d'elles est la fête ! Venez donc vous faire maquiller par une maquilleuse professionnelle, Marie Martin, pour parcourir le musée et traverser la nuit en montrant votre plus beau visage de fête ! Musée des beaux-arts Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la laïcité, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

