Lectures de contes – nuits mystérieuses Samedi 13 mai, 18h30, 20h00, 22h00 Musée des beaux-arts Thomas Henry Le créneau de 18h30 est adapté au public avec enfants. Autour du thème de la nuit décliné sous toutes ses facettes, le musée et la compagnie Antirouille vous accueillent dans la salle consacrée à l'artiste peintre-graveur, Félix Buhot, dont les atmosphères noctures mystérieuses serviront de décors à ces temps de lecture et de rêverie. Musée des beaux-arts Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la laïcité, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

2023-05-13T22:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:45:00+02:00 ©Ville de Cherbourg-en-Cotentin

