« La classe, l’oeuvre » Musée des Beaux-Arts Strasbourg, 13 mai 2023, Strasbourg.

« La classe, l’oeuvre »: présentation de travaux d’élèves de la classe de CP de l’école Sainte Madeleine réalisés à partir du tableau Paysage avec troupeau de Philippe-Jacques Loutherbourg. En partenariat avec le ministère de la culture et le ministère de l’Education nationale

Musée des Beaux-Arts 2 place du Château, Strasbourg, Bas-Rhin, Grand Est Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 51 60 http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=Musee-des-Beaux-Arts Situé au 1er étage du Palais Rohan, il présente un panorama de l’histoire de la peinture en Europe du Moyen Age à 1870. Primitifs italiens et flamands (Giotto, Memling), Renaissance et Maniérisme (Botticelli, Raphaël, Véronèse…), Baroque, Classicisme et Naturalisme aux XVIIe et XVIIIe siècles (ensemble unique de natures mortes européennes, Rubens, Van Dyck…). Romantisme et Réalisme (Corot, Courbet, Chassériau…).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

