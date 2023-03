Ciné tribu Musée des Beaux Arts Saint-Lô Catégories d’Évènement: Manche

Ciné tribu Musée des Beaux Arts, 13 mai 2023, Saint-Lô. Ciné tribu Samedi 13 mai, 17h00 Musée des Beaux Arts gratuit / 90 places En amuse-bouche à cette nuit des musées, venez découvrir Dragon, un film d’animation en famille Titre et horaires à confirmer Musée des Beaux Arts Centre culturel Jean Lurçat, Place du Champ de Mars, 50000 Saint-Lô Saint-Lô 50000 Manche Normandie 02 33 72 52 55 http://www.saint-lo.fr Une part importante des collections du musée des Beaux-Arts est composée de tableaux du XVIIe au XXe siècle, nombre d’entre eux ayant rejoint le musée par donation, en particulier celle de la famille Feuillet. On peut y voir des Van Loo, une œuvre de jeunesse du baron Gros, Corot, Boudin, Vollon, Fouace, Rozier, Chardon, Rousseau, Campain, Millet et tant d’autres œuvres d’artistes aux origines diverses et non uniquement locales ou normandes. A travers le contenu de ses collections, le musée recoupe toutes les périodes de l’histoire de la ville de Saint-Lô depuis l’antiquité jusqu’à nos jours. Un riche patrimoine est donc conservé et mis en valeur au sein du musée. Au grès de sa promenade, le visiteur pourra faire un bond dans l’antiquité gallo-romaine, passer du Moyen Age à l’époque moderne avec en particulier des collections lapidaires. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

