Circuit : escape run Musée des Beaux-arts Rouen, 17 septembre 2023, Rouen.

Circuit : escape run Dimanche 17 septembre, 14h30 Musée des Beaux-arts Prévoir tenue de sport, eau, un stylo par équipe, un téléphone chargé avec accès internet, Messenger et pouvant prendre photos.

Arpentez la ville le plus vite possible pour rejoindre tous les lieux et y obtenir tous les codes secrets. Déchiffrez les pour découvrir le lieu de rendez-vous final et y rejoindre le Maître du Jeu. Ludique et sportive, expérimentez une nouvelle manière de découvrir la ville en utilisant autant votre cerveau que vos jambes.

Ne pas oublier : tenue de sport préférable, de quoi s’hydrater, un stylo par équipe, un téléphone chargé avec accès à internet, Messenger et pouvant prendre des photos !

Musée des Beaux-arts Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 02 35 71 28 40 https://mbarouen.fr/fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Office de Tourisme de Rouen