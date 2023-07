Conférence : rencontres entre les peintres André, Berthe et Jacques-Emile Musée des Beaux-arts Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Conférence : rencontres entre les peintres André, Berthe et Jacques-Emile Musée des Beaux-arts Rouen, 16 septembre 2023, Rouen. Conférence : rencontres entre les peintres André, Berthe et Jacques-Emile Samedi 16 septembre, 15h30 Musée des Beaux-arts Durée 30 min, contremarques à retirer à l’accueil. Des rencontres entre les peintres Berthe, André Noufflard et Jacques Emile Blanche.

Visite en lien avec la ciné-conférence de 14h30. Musée des Beaux-arts Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 02 35 71 28 40 https://mbarouen.fr/fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 RMM Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Musée des Beaux-arts Adresse Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Musée des Beaux-arts Rouen

Musée des Beaux-arts Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/