Visite guidée : Violet, Edith, Mary, Balbina and co, des artistes en visite chez les Noufflard en Normandie Musée des Beaux-arts Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Visite guidée : Violet, Edith, Mary, Balbina and co, des artistes en visite chez les Noufflard en Normandie Musée des Beaux-arts Rouen, 16 septembre 2023, Rouen. Visite guidée : Violet, Edith, Mary, Balbina and co, des artistes en visite chez les Noufflard en Normandie Samedi 16 septembre, 14h30 Musée des Beaux-arts Durée 45 min, entrée 26 bis rue Lecanuet. Le couple de peintres Berthe et André Noufflard recevaient l’été dans les années 30, Des rencontres qu’ils filmaient merveilleusement avec une petite caméra Pathé Baby, témoignages d’une grande vitalité culturelle et intellectuelle.

Partenariat H/F Normandie Musée des Beaux-arts Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 02 35 71 28 40 https://mbarouen.fr/fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:15:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:15:00+02:00 Normandie Images Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Musée des Beaux-arts Adresse Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Musée des Beaux-arts Rouen

Musée des Beaux-arts Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/