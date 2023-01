Jeanne d’Arc, qui es-tu ? (8-12 ans) Musée des Beaux-Arts Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime

Jeanne d’Arc, qui es-tu ? (8-12 ans) Musée des Beaux-Arts, 17 février 2023, Rouen. Jeanne d’Arc, qui es-tu ? (8-12 ans) Vendredi 17 février, 14h00 Musée des Beaux-Arts

GRATUIT ; réservation obligatoire

Jeu de piste sur les traces de Jeanne d’Arc à Rouen. Musée des Beaux-Arts Esplanade Marcel-Duchamp, Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Tu as sans doute déjà entendu parler de Jeanne d’Arc, cette femme célèbre du Moyen Âge. Un voyage dans le temps t’attend pour la découvrir. À travers divers petits jeux, nous t’invitons à marcher sur ses pas en parcourant les rues de Rouen.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-17T14:00:00+01:00

2023-02-17T16:30:00+01:00

