Seine-Maritime NADJA, UN ITINÉRAIRE SURRÉALISTE Musée des Beaux-Arts Rouen, 2 octobre 2022, Rouen. NADJA, UN ITINÉRAIRE SURRÉALISTE Dimanche 2 octobre 2022, 16h00 Musée des Beaux-Arts Gratuit sur inscription À l’occasion de l’exposition Nadja, un itinéraire surréaliste, présentée au Musée des Beaux-Arts, nous vous invitons à décaler votre regard pour mieux rêver la ville. Décor privilégié des romans surréalistes, la ville devient un terrain de jeu sensoriel et poétique entourée d’évocations surprenantes à découvrir ensemble. Intervenant : un guide du Musée des Beaux-Arts. Avant la visite dans la ville, une visite de l’exposition est possible à 15h (tarif réduit 3.5€, réserver au 02 76 30 39 18 directement avec le musée) RDV devant le Musée des Beaux-Arts, esplanade Marcel Duchamp – 6 min à pieds depuis la gare de Rouen – Réseau Astuce : Bus 5, 8, 11 et F2, arrêt Beaux Arts Musée des Beaux-Arts esplanade Marcel Duchamp Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://festivalzigzag.fr/events/nadja-un-itineraire-surrealiste »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

