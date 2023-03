Visite flash Archéologie Musée des Beaux-Arts Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Visite flash Archéologie Musée des Beaux-Arts, 13 mai 2023, Rennes. Visite flash Archéologie Samedi 13 mai, 20h00 Musée des Beaux-Arts gratuit – entrée libre Découvrez la section archéologique tout au long de la soirée Musée des Beaux-Arts 20 quai Emile Zola, 35000 Rennes Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 17 45 http://www.mbar.org Situé en centre ville, le musée des Beaux-Arts de Rennes présente des collections riches et variées : objets antiques et extra-européens, tableaux du XVIème au XXème siècle (Véronèse, Rubens, La Tour, Sérusier, Picasso, etc) et des sculptures. Parking : Kléber Métro : République Bus arrêt « Musée beaux-arts : 4, 6, 40, 64, 67 Bus arrêt « Lycée Zola » : 54, 55, 56 Vélo STAR : station avenue Janvier Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00 ©MBAR

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Musée des Beaux-Arts Adresse 20 quai Emile Zola, 35000 Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Musée des Beaux-Arts Rennes

Musée des Beaux-Arts Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Visite flash Archéologie Musée des Beaux-Arts 2023-05-13 was last modified: by Visite flash Archéologie Musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts 13 mai 2023 musée des beaux-arts rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine