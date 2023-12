Visite commentée : Révolution(s), nouvel accrochage des collections Musée des Beaux-Arts Pau, 17 mars 2024, Pau.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 11:30:00

fin : 2024-03-17

Une visite pour découvrir une sélection d’œuvres et d’artistes majeurs de la collection qui témoignent chacun à leur manière des grands bouleversements artistiques, technologiques, économiques, politiques, qui ont bouleversé l’histoire européenne et amené les artistes à réinventer leur art..

Musée des Beaux-Arts Rue Mathieu Lalanne

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



