Initiation Hatha Yoga Musée des Beaux Arts Pau, samedi 27 janvier 2024.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 11:15:00

fin : 2024-01-27

Léa Yogaïa, professeure de yoga certifiée à Pau, propose des cours d’initiation au HathaYoga au contact direct des œuvres au sein même des salles d’exposition du musée. Ce type de yoga au rythme lent et aux postures faciles à tenir favorise l’ancrage et l’alignement. Il est idéal pour les débutants.

*Sur réservation – dans la limite des places disponibles.

.

Musée des Beaux Arts rue Mathieu Lalanne

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par OT Pau