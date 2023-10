Initiation Hatha Yoga Musée des Beaux Arts Pau, 9 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Léa Yogaïa, professeure de yoga certifiée à Pau, propose des cours d’initiation au HathaYoga au contact direct des œuvres au sein même des salles d’exposition du musée. Ce type de yoga au rythme lent et aux postures faciles à tenir favorise l’ancrage et l’alignement. Il est idéal pour les débutants.

*Sur réservation – dans la limite des places disponibles..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Musée des Beaux Arts rue Mathieu Lalanne

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Léa Yogaïa, a certified yoga teacher in Pau, offers introductory HathaYoga classes in direct contact with the works of art in the museum?s exhibition rooms. This type of yoga, with its slow rhythm and easy-to-hold postures, encourages anchoring and alignment. Ideal for beginners.

*Reservations required – subject to availability.

Léa Yogaïa, profesora titulada de yoga en Pau, ofrece clases de iniciación al HathaYoga en contacto directo con las obras de arte de las salas de exposición del museo. Este tipo de yoga, de ritmo lento y posturas fáciles de mantener, favorece el enraizamiento y la alineación. Ideal para principiantes.

*Reserva obligatoria – sujeto a disponibilidad.

Léa Yogaïa, zertifizierte Yogalehrerin aus Pau, bietet HathaYoga-Einführungskurse in den Ausstellungsräumen des Museums an, bei denen Sie direkt mit den Kunstwerken in Kontakt kommen. Diese Art von Yoga mit langsamem Rhythmus und leicht zu haltenden Stellungen fördert die Erdung und Ausrichtung. Es ist ideal für Anfänger.

*Reservierung erforderlich, solange Plätze verfügbar sind.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Pau