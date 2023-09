Jules Adler, peintre des humbles Musée des Beaux-Arts Pau, 14 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Par Dominique Vasquez, responsable des collections du musée des beaux-arts de Pau.

Cette conférence propose de découvrir l’œuvre de Jules Ader, artiste dans la lignée des peintres de la réalité initiée par Gustave Courbet dont le toile de Pau, « La Grève au Creusot » est considérée comme une icône des luttes ouvrières..

2023-11-14 fin : 2023-11-14 . EUR.

Musée des Beaux-Arts Rue Mathieu Lalanne

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By Dominique Vasquez, head of collections at the Musée des beaux-arts de Pau.

This lecture presents the work of Jules Ader, an artist in the tradition of the painters of reality initiated by Gustave Courbet, whose painting in Pau, « La Grève au Creusot », is considered an icon of workers’ struggles.

A cargo de Dominique Vasquez, jefe de colecciones del Museo de Bellas Artes de Pau.

Esta conferencia aborda la obra de Jules Ader, artista de la tradición de los pintores de la realidad iniciada por Gustave Courbet, cuyo cuadro de Pau, « La Grève au Creusot », se considera un icono de las luchas obreras.

Von Dominique Vasquez, Leiterin der Sammlungen des Musée des beaux-arts de Pau.

Dieser Vortrag bietet eine Einführung in das Werk von Jules Ader, einem Künstler in der von Gustave Courbet initiierten Reihe der Maler der Realität, dessen Gemälde aus Pau, « Der Streik in Creusot », als Ikone der Arbeiterkämpfe gilt.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Pau