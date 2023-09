Visite flash : Révolution(s), nouvel accrochage des collections Musée des Beaux-Arts Pau, 11 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Petite histoire du paysage

Ces courtes visites proposent de porter un regard neuf sur les œuvres de la collection grâce à de brèves présentations thématiques en lien avec le nouvel accrochage Révolution(s)..

Musée des Beaux-Arts Rue Mathieu Lalanne

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A short history of landscape

These short tours offer a fresh look at the works in the collection through brief thematic presentations linked to the new Revolution(s) exhibition.

Breve historia del paisaje

Estos breves recorridos ofrecen una nueva visión de las obras de la colección, a través de breves presentaciones temáticas vinculadas a la nueva exposición Revolución(es).

Kleine Geschichte der Landschaft

Diese Kurzführungen bieten einen neuen Blick auf die Werke der Sammlung durch kurze thematische Einführungen, die mit der neuen Hängung Revolution(en) in Verbindung stehen.

