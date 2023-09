Visite commentée : Révolution(s), nouvel accrochage des collections Musée des Beaux-Arts Pau, 8 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Une visite pour découvrir une sélection d’œuvres et d’artistes majeurs de la collection qui témoignent chacun à leur manière des grands bouleversements artistiques, technologiques, économiques, politiques, qui ont bouleversé l’histoire européenne et amené les artistes à réinventer leur art..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Musée des Beaux-Arts Rue Mathieu Lalanne

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A visit to discover a selection of major works and artists from the collection, each bearing witness in their own way to the major artistic, technological, economic and political upheavals that have shaken up European history and led artists to reinvent their art.

Una visita para descubrir una selección de grandes obras y artistas de la colección, testigos cada uno a su manera de las grandes convulsiones artísticas, tecnológicas, económicas y políticas que han sacudido la historia europea y llevado a los artistas a reinventar su arte.

Ein Besuch, um eine Auswahl der wichtigsten Werke und Künstler der Sammlung zu entdecken, die alle auf ihre Weise von den großen künstlerischen, technologischen, wirtschaftlichen und politischen Umwälzungen zeugen, die die europäische Geschichte erschüttert und die Künstler dazu gebracht haben, ihre Kunst neu zu erfinden.

