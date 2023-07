Exposition: Révolution(s) – RDV jeune public – Visite atelier Musée des Beaux-Arts Pau, 17 mars 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Une découverte ludique et créative de l’art ! Après avoir observé 35 certaines œuvres, les enfants reproduisent des techniques variées et réalisent leur propre création.

2023-03-17 fin : 2024-03-17 16:30:00. EUR.

Musée des Beaux-Arts Rue Mathieu Lalanne

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A fun and creative way to discover art! After observing 35 selected works, children reproduce a variety of techniques and create their own creations

¡Una forma divertida y creativa de descubrir el arte! Tras observar 35 obras de arte, los niños pueden reproducir diversas técnicas y elaborar sus propias creaciones

Eine spielerische und kreative Entdeckung der Kunst! Nachdem die Kinder einige Kunstwerke betrachtet haben, reproduzieren sie verschiedene Techniken und stellen ihre eigenen Werke her

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Pau