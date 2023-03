Visite-atelier jeune public au musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts Pau Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Pau

Visite-atelier jeune public au musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts, 20 avril 2023, Pau . Visite-atelier jeune public au musée des Beaux-Arts EUR 11 rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux-Arts Pau Basses-Pyrénées Musée des Beaux-Arts 11 rue Mathieu Lalanne

2023-04-20 14:30:00 – 2023-04-20

Musée des Beaux-Arts 11 rue Mathieu Lalanne

Pau

Basses-Pyrénées . EUR 5 5 Le musée invite les enfants de 6 à 12 ans à découvrir l’art de manière ludique et créative. Après avoir observé une sélection d’œuvres les enfants utilisent des techniques variées (pastels, encre, argile, collage…) et réalisent leur propre création. Réservation obligatoire – dans la limite des places disponibles. Le musée invite les enfants de 6 à 12 ans à découvrir l’art de manière ludique et créative. Après avoir observé une sélection d’œuvres les enfants utilisent des techniques variées (pastels, encre, argile, collage…) et réalisent leur propre création. Réservation obligatoire – dans la limite des places disponibles. +33 5 59 27 33 02 Pau Pyrénées Tourisme

Musée des Beaux-Arts 11 rue Mathieu Lalanne Pau

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées, Pau Autres Lieu Pau Adresse Pau Basses-Pyrénées Musée des Beaux-Arts 11 rue Mathieu Lalanne Ville Pau Departement Basses-Pyrénées Tarif EUR Lieu Ville Musée des Beaux-Arts 11 rue Mathieu Lalanne Pau

Pau Pau Basses-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau /

Visite-atelier jeune public au musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts 2023-04-20 was last modified: by Visite-atelier jeune public au musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts Pau 20 avril 2023 11 rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux-Arts Pau Basses-Pyrénées Basses-Pyrénées Musée des Beaux Arts Pau

Pau Basses-Pyrénées