LES NUITS DE LA LECTURE / Le corps 18 et 20 janvier 2024 Musée des Beaux Arts

LES NUITS DE LA LECTURE / Le corps

Le musée des Beaux-Arts participe à la 8e édition des Nuits de la lecture sur la thématique du Corps. A cette occasion, des ateliers et des rencontres vous invitent à regarder les collections sous un nouvel angle.

ATELIERS

Dessiner au musée avec Dominique Garros pour les adultes

Grand, courbé, musclé, souple… Mêlez mots et croquis pour cet atelier plastique et graphique unique autour d’œuvres choisies sur la thématique du corps.

Samedi 20 janvier à 10h

Dessiner au musée avec Dominique Garros pour les 8-15 ans

Viens t’inspirer des œuvres du musée mettant en scène le corps et dessine autour des mots qui s’en dégagent.

Samedi 20 janvier à 14h30

Une œuvre, un atelier : corps à corps pour les adultes

L’atelier d’arts plastiques pour adultes vous invite à vous intéresser aux corps, à leurs représentations et leurs symboliques.

Jeudi 18 janvier à 18h

Atelier d’écriture avec L!bre de mots

Faites une pause devant une œuvre et laissez-vous porter par votre imaginaire… Accompagnés d’une médiatrice et d’une animatrice, jouez avec les mots, faites appel à vos émotions et partagez un moment convivial autour de l’écriture.

Samedi 20 janvier à 10h

RESTITUTIONS / LECTURES

À corps et à cris avec le lycée Voltaire

Canons de beauté et figures mythologiques sont revisités par les élèves de première du lycée Voltaire dans des saynètes de leur création.

Jeudi 18 janvier à 18h et 18h45

Lectures par Ella Balaert

Le musée accueille l’auteure Ella Balaert en résidence au sein de l’association “Tu connais la nouvelle” pour des lectures de textes sur la thématique de la rencontre.

Samedi 20 janvier à 16h

Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix, 45000 Orléans

