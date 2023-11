Nos libertés sont-elles menacées? Musée des Beaux Arts Orléans, 25 novembre 2023, Orléans.

Nos libertés sont-elles menacées ?

Conférence-débat publique

L’objectif de cette conférence est de porter dans la société profane une réflexion, actuellement menée au sein de notre obédience, sur l’état de nos libertés publiques et individuelles. Les conférenciers apporteront des éclairages complémentaires au regard de leurs compétences et fonctions afin de mettre cette interrogation à l’épreuve des faits actuels et historiques, dans une analyse la plus objective possible, sans parti pris politique partisan:

Nicolas Penin, conseiller de l’Ordre au GODF, en charge de la réflexion sur la sauvegarde des libertés individuelles et publiques

Jean-Michel Quillardet, ancien Grand Maître du GODF, avocat au barreau de Paris, fondateur de l’observatoire international de la Laïcité.

Benjamin Morel, maître de Conférence en droit public à l’université Paris II Panthéon Assas et président du conseil scientifique de la fondation Res Publica.

Hadrien Brachet, journaliste spécialisé dans l’éducation pour le magazine Marianne.

A la suite des interventions, la salle sera invitée à participer au débat.

Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

libertés publiques libertés individuelles

