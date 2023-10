EXPOSITION / À la poursuite de la beauté. Journal intime de la collection Prat Musée des Beaux Arts Orléans, 12 novembre 2023, Orléans.

DU 12 NOVEMBRE 2023 AU 24 MARS 2024

Fondé en 1823 par des collectionneurs ayant eu l’ambition d’ouvrir l’un des plus grands musées en région, le musée des Beaux-Arts d’Orléans continue son exploration des grandes collections privées d’aujourd’hui en invitant Véronique et Louis-Antoine Prat à célébrer les cinquante ans de leur première acquisition.

Cette collection de dessins français, parmi les plus prestigieuses aujourd’hui en mains privées, a fait le tour du monde. Depuis 1974 le couple d’amateurs s’attache à rassembler des feuilles d’exception des plus grands maîtres – Poussin, Watteau, Boucher, Fragonard, David, Ingres… – comme d’artistes plus confidentiels mais toujours à un haut degré d’excellence.

Invariablement présentée dans l’ordre chronologique comme une leçon d’histoire du dessin, la collection n’a que très rarement été abordée sous l’angle du collectionnisme. Ce sont les mécanismes de cette passion capitale que la nouvelle exposition d’Orléans propose d’explorer afin d’en divulguer les arcanes, entre raison et désir, savoir et émotion.

La scénographie de Nathalie Crinière entraîne le public dans les méandres du coeur des collectionneurs à travers 125 dessins du XVIIe au début du XIXe siècle, comprenant également les oeuvres déjà offertes à des institutions.

La collection, vivante, ne cesse de s’enrichir et l’exposition présentera pour la première fois les feuilles inédites acquises ces trois dernières années (Bellange, le Lorrain, Champaigne, Watteau, Prud’hon, entre autres).

Un catalogue sera également disponible en vente aux éditions El Viso (272 pages, 150 illustrations, à paraître le 9 novembre 2023. Prix public : 37€)

Sa collection permanente, qui couvre la création artistique du XVe au XXe siècle, présente un ensemble exceptionnel de peintures italiennes, flamandes et hollandaises, ainsi qu'un important fonds d'oeuvres françaises des XVIIe et XVIIIe siècles dont un remarquable cabinet des pastels, le deuxième de France après le Louvre. Outre 2.000 peintures et 700 sculptures, le musée possède une collection de 10.000 dessins et 50.000 estampes.

