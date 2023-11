EXPOSITION / Paul Fourché (1840-1922), l’amasseur d’art Musée des Beaux Arts Orléans, 12 novembre 2023, Orléans.

DU 12 NOVEMBRE 2023 AU 24 MARS 2024

Le musée met à l’honneur l’un de ses grands donateurs et collectionneurs, Paul Fourché, dont la collection fut offerte en 1907 et 1922. Un florilège de ses plus belles feuilles, choisies parmi les 4300 entrées grâce à lui dans les collections, est présenté au gré d’un parcours permettant au visiteur de mieux comprendre l’histoire qui s’est tissée entre cet amateur et le musée. Cet éclairage est aussi l’occasion d’évoquer le sort du musée Paul Fourché, pillé et incendié en juin 1940, dont plus de cent tableaux manquent encore à l’appel.

Autour de l’exposition

Visite commentée

Accompagné d’une médiatrice, plongez dans le regard aiguisé de ce couple passionné.

Dimanche 3 décembre à 16h

Visite en famille

Ma première expo’ ! À partir de 5 ans – en famille

Petit visiteur, viens en famille découvrir ta toute première expo’ de grands collectionneurs !

Samedi 2 décembre à 11h

Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 83 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-arts Sa collection permanente, qui couvre la création artistique du XVe au XXe siècle, présente un ensemble exceptionnel de peintures italiennes, flamandes et hollandaises, ainsi qu’un important fonds d’oeuvres françaises des XVIIe et XVIIIe siècles dont un remarquable cabinet des pastels, le deuxième de France après le Louvre. Outre 2.000 peintures et 700 sculptures, le musée possède une collection de 10.000 dessins et 50.000 estampes. Gratuit le 1er dimanche du mois / Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 3 € / Billet groupé valable une journée donnant droit à l’entrée du Musée des Beaux-Arts, du MOBE (Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement), de l’Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans) et de la Maison de Jeanne d’Arc

