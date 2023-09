ÉVÈNEMENT / Nuit des Ombres Musée des Beaux Arts Orléans, 28 octobre 2023, Orléans.

ÉVÈNEMENT / Nuit des Ombres Samedi 28 octobre, 20h00 Musée des Beaux Arts Entrée libre / Sans réservation

À la pleine lune, les fantômes du musée sortent de l’ombre… Aurez-vous l’audace de vous aventurer dans ce lieu hanté ?

Samedi 28 octobre de 20h à minuit

Ne manquez pas la Nuit des Ombres du musée des Beaux-Arts ! Pour cette 3e édition, les fantômes du musée vous ont concocté plusieurs animations inédites ! Frissonnez avec nous toute la soirée au gré de visites et d’ateliers insolites, de lectures, de rencontres (très) surprenantes, d’un spectacle, d’interventions théâtrales ou encore d’un concert…

Au programme :

Concert du groupe Orphéum Black

Spectacle “Trouilles de Trolls” par Allô Maman Bobo

“Fais-moi peur” lectures d’histoires avec les Médiathèques d’Orléans

“Le musée habité” avec le Conservatoire d’Orléans (Théâtre et musique)

Animations par les associations Oni Film, Eloquence45 et Orléoquence

Visites “Horreurs muséales” par les équipes du musée

Les visiteurs sont invités à venir déguisés ou maquillés

Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 83 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-arts Sa collection permanente, qui couvre la création artistique du XVe au XXe siècle, présente un ensemble exceptionnel de peintures italiennes, flamandes et hollandaises, ainsi qu’un important fonds d’oeuvres françaises des XVIIe et XVIIIe siècles dont un remarquable cabinet des pastels, le deuxième de France après le Louvre. Outre 2.000 peintures et 700 sculptures, le musée possède une collection de 10.000 dessins et 50.000 estampes. Gratuit le 1er dimanche du mois / Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 3 € / Billet groupé valable une journée donnant droit à l’entrée du Musée des Beaux-Arts, du MOBE (Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement), de l’Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans) et de la Maison de Jeanne d’Arc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T20:00:00+02:00 – 2023-10-28T23:59:00+02:00

@ Musée des Beaux-Arts