« Xameleon : se fondre »

Le musée des Beaux-Arts accueille dans ses murs l’un des Off du Festival Hop Pop Hop pour deux sets de l’artiste Xameleon. Depuis cet été, l’artiste en résidence compose plusieurs morceaux autour des œuvres. Il nous les révèle lors de ces deux concerts, accompagné de Victoria James Geiseler et de Pierre Allouch. Un voyage musical unique à vivre devant les œuvres !

Durée : environ 45 min – Sans réservation

En partenariat avec l’Astrolabe. Résidence soutenue par la DRAC Centre-Val de Loire dans le cadre de l’été culturel 2023. Musée des Beaux-Arts 1 rue Fernand-Rabier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 55 Né de la Révolution française, le musée des beaux-arts abrite une riche collection de peintures, sculptures et objets d’arts du XVe au XXIe siècle sur cinq niveaux d’exposition. Ce panorama de l’art occidental permet de suivre l’évolution des courants artistiques. place Sainte-Croix (entrée du public) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:45:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T14:45:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:15:00+02:00 © Alyséa Rosé

